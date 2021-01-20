مقتل مواطن واستشهاد رجلي أمن وإصابة ثالث بالرياض

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وأفاد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس، في بيانه أمس بأنه عند الساعة (2 : 00) من صباح الثلاثاء الموافق 6 / 6 / 1442هـ، وأثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغا عن قيام مواطن بالعقد الرابع من العمر باحتجاز شقيق زوجته تحت تهديد السلاح، داخل وحدة سكنية بحي المعيزيلة شرق مدينة الرياض لخلافات عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش مما نتج عنه مقتل المواطن المحتجز واستشهاد اثنين من رجال الأمن، وإصابة رجل أمن بعيار ناري في الفخذ وهو بحالة صحية مستقرة.وبمتابعة الجاني رصد وجوده داخل مزرعة بهجرة الرفيعة (300 كلم) شمال شرق منطقة الرياض، حيث تمت محاصرته والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن وإصابته بعيار ناري بقدمه، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته.
وجرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.
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