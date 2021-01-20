الجيش السعودي ضمن الأقوى عالميا

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القوات الجوية: أسطول الطائرات المقاتلة الاعتراضية279

أسطول الطائرات الهجومية81

أسطول طائرات النقل العسكري50

أسطول طائرات التدريب العسكري186

أسطول طائرات المهام الخاصة13

أسطول الناقلات35

أسطول طائرات الهليكوبتر (العمودية 258 )

أسطول طائرات الهليكوبتر الهجومية 34 القوات البرية: الدبابات والمدرعات 1,062

الدبابات المصفحة 12,500

مدفعيات ذاتية الدفع 705

سلاح المدفعية 1800

قاذفة صواريخ 300 القوات البحرية: فرقاطات 7

الكورفيت 4

أسطول الدوريات البحرية 9

أسطول سفن مكافحة الألغام 3 السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تصدر الجيش السعودي جيوش دول مجلس التعاون الخليجي ، حسب تصنيف «غلوبال فاير باور» السنوي الدوري لأقوى جيوش العالم، يليه الجيش الإماراتي، ويأتي الجيش الكويتي ثالثا، ثم سلطنة عمان، ثم قطر خامسا، وأخيرا البحرين. وبحسب التصنيف، فإن السعودية حافظت على ترتيبها الـ17 عالميا، من جهة القوة العسكرية لعام 2021، واحتلت المرتبة الثانية عربيا بعد مصر، والرابعة في الشرق الأوسط. فيما حافظ الجيش الأمريكي على صدارته لأقوى جيوش العالم، يليه الجيش الروسي، ثم الصين والهند واليابان، جاءت دولة بوتان في ذيل القائمة. ويعتمد تصنيف «غلوبال فاير باور» على مؤشر يستند إلى 50 عاملا، منها القدرات العسكرية والمالية واللوجستية والجغرافية لـ138 دولة. وفيما يلي تفاصيل قدرات السعودية العسكرية، من سلاح وقوى عاملة، حسب ما ذكره الموقع.

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