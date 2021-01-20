السعودية اليوم / خفر السواحل الجزائري ينقذ 15 مهاجراً غير شرعي



الجزائر 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أنقذ خفر السواحل الجزائري اليوم 15 مهاجراً غير شرعي من الغرق، بعد تسرب المياه إلى مركبهم بالقرب من سواحل مدينة عين تموشنت غرب الجزائر.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن مصالح خفر السواحل تلقت نداء استغاثة من المهاجرين قبل غرق مركبهم، موضحاَ أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الإيطالية.

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21:19ت م

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