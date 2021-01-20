السعودية اليوم / التسوية الودية بعمل الرياض تحقق المستهدف من نسبة الصلح وتسترد "5" ملايين ريال.



الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

حققت إدارة التسوية الودية بمكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة المستهدف من نسبة الصلح لشهر ديسمبر من عام 2020م حيث استقبلت الإدارة 1689 قضية وهي النسبة الأعلى على مستوى إدارات التسوية في المملكة .

كما تمكنت الإدارة خلال الفترة نفسها من استرداد "5" ملايين ريال من خلال فض المنازعات وتقريب وجهات النظر بين العاملين وأصحاب الأعمال في جلسات التسوية التي نفذت "عن بعد ". تجدر الإشارة إلى أن إدارة التسوية الودية بالرياض حرصت طوال العام الماضي على تحقيق المطلوب من نسب الصلح المستهدفة وتوفير بيئة عمل صحية لجميع أطراف العمل عن طريق إنهاء القضايا العمالية في المنشآت والمؤسسات. // انتهى //

19:44ت م

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