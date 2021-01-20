السعودية اليوم / السودان تسجل 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

سجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 739 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، الى ارتفاع العدد الكلى للمصابين بالفيروس في السودان إلى 24 ألفا و118 حالة، بينها 1707 وفيات، وتعافي 18 ألفا و611 شخصا.

// انتهى //

19:06ت م

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الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت السودان خلال ال24 ساعة الماضية 739 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" و50 وفاة، فيما تم شفاء 1366 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، الى ارتفاع العدد الكلى للمصابين بالفيروس في السودان إلى 24 ألفا و118 حالة، بينها 1707 وفيات، وتعافي 18 ألفا و611 شخصا.// انتهى //19:06ت م0169

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