السعودية اليوم / الألكسو توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للطيران المدني



تونس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

وقّعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" اليوم مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للطيران المدني.

وتهدف هذه الاتفاقية -وفق بيان للألكسو أصدرته من مقرها بالعاصمة تونس- إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي والتقني، وتبادل الدراسات حول البيئة والسياحة الثقافية، والتعريف بالتراث العربي والإسلامي.

وأكد المدير العام للمنظمة محمد ولد أعمر في كلمه له بهذه المناسبة أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة لتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، وفتح آفاق أرحب للمنظمتين لمزيد من التشاور، والتطلع إلى أن تكون هذه الخطوة حاملة لبرنامج تنفيذي يتم تحقيقه خلال الأيام القليلة القادمة.

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18:31ت م

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