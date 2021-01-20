السعودية اليوم / ليبيا تعلن تعطيل الدراسة في جميع المراحل التعليمية بسبب كورونا



طرابلس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

قررت وزارة التعليم الليبية اليوم إيقاف الدراسة في جميع المراحل التعليمية بدءا من 23 يناير الحالي على أن تُستأنف 6 فبراير المقبل.

وذكرت في بيان لها أنها اتخذت هذا الإجراء من الإيقاف بسبب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة الليبية من أجل مكافحة فيروس

// انتهى //

18:23ت م

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طرابلس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسقررت وزارة التعليم الليبية اليوم إيقاف الدراسة في جميع المراحل التعليمية بدءا من 23 يناير الحالي على أن تُستأنف 6 فبراير المقبل.وذكرت في بيان لها أنها اتخذت هذا الإجراء من الإيقاف بسبب الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها الدولة الليبية من أجل مكافحة فيروس كورونا ، وأيضا من أجل أن تتخذ كل الفرق الميدانية إجراءات التقييم بالتعاون مع وزارة الصحة على جميع المدارس والمنشآت التعليمية من أجل الحفاظ على حياة الموظفين والمدرسين والطلاب، كما استثنت الوزارة امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للدور الثاني .// انتهى //18:23ت م0159

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