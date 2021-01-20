السعودية | إقبال كبير على فعالية “أوايسس الرياض”

انطلقت الأحد الماضي فعالية “أوايسس الرياض” التي أقيمت على مساحة شاسعة وسط الكثبان الرملية شمال العاصمة وسط إقبال كبير , لتحول المكان إلى واحة أذهلت الزائرين.

وتمتد الفعالية التي تأتي بتنظيم إحدى الشركات وبدعم من الهيئة العامة للترفيه إلى أواخر شهر مارس المقبل، حيث ستكون محطة مهمة للزائرين من خارج المملكة وداخلها، ٕاذ سيجدون فيها المتعة والترفيه المنشود، وسيكون الزائر على موعد مع مجموعة من المطاعم العالمية التي قدم بعضها إلى السعودية لأول مرة، وتقدم أشهى الأطباق وسط أجواء رائعة، ومناظر خلابة تمزج فيها الرمال مع أشجار النخيل، إضافة إلى جلسات مميزة ذات تصاميم إبداعية، يمكن للزوار قضاء وقت هادئ فيها، مع إطلالة على النجوم التي تسطع في السماء، كما ستشتمل الفعالية على أجنحة لعرض وبيع مجموعة من المنتجات الفردية التي تتناسب مع طابع الفعالية.

وفي موقع آخر من أوايسس، تطل مجموعة من المخيمات الفاخرة في منطقة “ذا جلامب” على خيارات الزوار الباحثين عن مواطن أخرى للفخامة في وسط الصحراء، يمكن لمجموعة من الأشخاص حجزھا وقضاء يوم كامل فيها .

ويمكن للزوار الوصول إلى المكان بكل سهولة، وذلك عبر طرق معبده بالكامل، تستطيع السيارات الدخول إليها من دون أي عوائق تذكر .

وتعمل الهيئة على التحقق في جميع فعالياتها من تطبيق الاحترازات الصحية التي تساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفید 19)، والتأكيد بكل حرص على وجود التباعد الجسدي بما يكفل الطمأنينة والسلامة للحضور.

ولمزيد من المعلومات والتفاصيل عن فعالية “أوايسس الرياض” وللاطلاع على بقية الفعاليات والمراكز الترفيهية يمكنكم زيارة موقع enjoy.sa.