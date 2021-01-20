شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تأخر التوريد عالميًا.. «الصحة»: إعادة جدولة إعطاء لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الصحة إستمرار تقديم كافة الخدمات للمواطنين والمقيمين عبر مراكز اللقاح المختلفة.

لافتةً إلى إمكانية إعادة جدولة إعطاء اللقاح ‏‫لمن حصلوا على موعد الجرعة الأولى من لقاح فايزر وذلك لأسباب خارجة عن إرادة الوزارة، نظراً لتأخر التوريد إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها اللقاح من قبل الشركة الصانعة للقاح، بسبب ايقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج.

وأضافت الوزارة أنها ستواصل بإذن الله تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل كافة مناطق المملكة وذلك تواصلاً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من إنتشار فيروس كوررنا .