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شكرا لقرائتكم وزير الصحة يدشن عدة مشروعات صحية بمستشفى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20
وزير الصحة يدشن عدة مشروعات صحية بمستشفى المدينة المنورة
متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة
دشن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء عددًا من المشروعات الصحية في مستشفى المدينة المنورة.
وأوضحت وزارة الصحة أن المشروعات تضمنت ما يلي:
– تدشين المرحلة الثانية من أقسام العناية المركزة بسعة سريرية قدرها (44) سريرًا.
– تدشين قسم التعقيم المركزي.
– تدشين ثماني غرف عمليات للجراحة المطورة، من ضمنها غرفة عمليات رقمية، و(22) سرير إفاقة.