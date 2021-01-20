وزير الصحة يدشن عدة مشروعات صحية بمستشفى المدينة المنورة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - المدينة المنورة

دشن وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء عددًا من المشروعات الصحية في مستشفى المدينة المنورة.

وأوضحت وزارة الصحة أن المشروعات تضمنت ما يلي:

– تدشين المرحلة الثانية من أقسام العناية المركزة بسعة سريرية قدرها (44) سريرًا.

– تدشين قسم التعقيم المركزي.

– تدشين ثماني غرف عمليات للجراحة المطورة، من ضمنها غرفة عمليات رقمية، و(22) سرير إفاقة.



