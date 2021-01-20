الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

الزعاق يتوقع تدني الحرارة ونشاطًا للرياح على عدة مناطق.. الليلة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع د. خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، تدني الحرارة ونشاطًا للرياح على عدة مناطق خلال الساعات المقبلة.

وقال الزعاق، عبر حسابه في “تويتر”: “الليلة.. موجة باردة منقولة عبر رياح شمالية ناهضة مثيرة للغبار على بعض الأماكن المكشوفة ستعمل على خفض درجات الحرارة على المناطق الشمالية والشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية من السعودية”.

وأضاف الزعاق أن الموجة ستبدأ على الشمالية والشمالية الشرقية ثم تؤثر تباعًا على بقية المناطق بتمرحل زحزاح.

توقعات طقس الغد:

في سياق متصل، توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الخميس بمشيئة الله، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، الشرقية، القصيم.

تدني درجات الحرارة:

وأضافت الأرصاد أن الحالة قد تمتد إلى مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.

كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك ولا يستبعد تكوّن الصقيع على تلك المناطق.

نشاط الرياح السطحية:

بينما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا فتسجل القنفذة وجازان 30 كأعلى درجة حرارة، بينما تسجل كل من تبوك وطريف -2 كأقل درجة حرارة.



