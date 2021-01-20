الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

جو بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: سنكتب فصلًا جديدًا في تاريخ أمريكا

متابعات الخليج 365 - الرياض

ألقى جو بايدن كلمة بعد أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، وهو الرئيس الـ46 لأمريكا.

وقال جو بايدن: “أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف”.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاربة العنصرية، وقال: “نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدمًا”.

وأضاف جو بايدن: “دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي لبعضنا البعض، ويجب أن تصبح الولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن”.

وقال: “يجب ألا تؤدي الخلافات إلى الانقسام، وأتعهد بأن أكون رئيسًا لجميع الأمريكيين”.

وأكد جو بايدن خلال كلمته أن أمريكا ستستعيد شراكاتها لمحاربة التحديات الجديدة، وستعود للتواصل مع العالم.



