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شكرا لقرائتكم جو بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: سنكتب فصلًا جديدًا في تاريخ أمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جو بايدن عقب أداء اليمين الدستورية: سنكتب فصلًا جديدًا في تاريخ أمريكا
أدعو جميع الأمريكيين للوحدة لمواجهة التحديات
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألقى جو بايدن كلمة بعد أدائه اليمين الدستورية وتنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، وهو الرئيس الـ46 لأمريكا.
وقال جو بايدن: “أدعو الأمريكيين إلى الوحدة في وجه التحديات المشتركة ومنها الجائحة والتطرف”.
وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمحاربة العنصرية، وقال: “نمر بمرحلة حرجة والوحدة هي السبيل للمضي قدمًا”.
وأضاف جو بايدن: “دعونا نطوي الصفحة ونتجاوز خلافاتنا ونصغي لبعضنا البعض، ويجب أن تصبح الولايات المتحدة أفضل مما هي عليه الآن”.
وقال: “يجب ألا تؤدي الخلافات إلى الانقسام، وأتعهد بأن أكون رئيسًا لجميع الأمريكيين”.
وأكد جو بايدن خلال كلمته أن أمريكا ستستعيد شراكاتها لمحاربة التحديات الجديدة، وستعود للتواصل مع العالم.