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بالفيديو.. جو بايدن يؤدي القسم ليصبح الرئيس الـ 46 لأمريكا رسميًّا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

بالفيديو.. جو بايدن يؤدي القسم ليصبح الرئيس الـ 46 لأمريكا رسميًّا

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدى جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، القسم ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًّا.

وبدأت- منذ قليل- مراسم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة خلفًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي غادر واشنطن ورفض حضور حفل تنصيب خلفه.

مراسم تنصيب بايدن:

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحبة زوجته حفل التنصيب في ظل أجواء وإجراءات احترازية التي فرضتها جائحة .

من جهة أخرى هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس دونالد ترامب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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