بالفيديو.. جو بايدن يؤدي القسم ليصبح الرئيس الـ 46 لأمريكا رسميًّا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أدى جو بايدن، مساء اليوم الأربعاء، القسم ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية رسميًّا.

وبدأت- منذ قليل- مراسم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة خلفًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي غادر واشنطن ورفض حضور حفل تنصيب خلفه.

مراسم تنصيب بايدن:

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحبة زوجته حفل التنصيب في ظل أجواء وإجراءات احترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

من جهة أخرى هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس دونالد ترامب.

