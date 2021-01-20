رصد 20 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 1693 جولة رقابية، منها 6 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية بالمنطقة لمتابعة التدابير الصحية ومدى تطبيقها للاحترازات الوقائية. وأسفرت الجولات عن تحرير 24 مخالفة، منها 20 مخالفة للتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «كوفيد - 19» في الأسواق والمراكز التجارية، و 4 مخالفات تكدس في الأسواق المركزية. من جهة ثانية أكملت أمانة المنطقة الشرقية استعداداتها لإطلاق الحملة الوطنية التطوعية تحت شعار #الشرقية_نظيفة، التي تهدف لحماية البيئة ورفع ثقافة التطوع بين الأفراد والأسر بمختلف المدن والمحافظات، بما يحسن جودة الحياة ويحقق المسؤولية الاجتماعية. وأوضحت الأمانة أن الحملة التي تنطلق نهاية الشهر الحالي2021 لمدة عام بعنوان «شيل كيستك ونظف ديرتك» تتضمن عددا من الفعاليات والأنشطة والمبادرات البيئية في مختلف المواقع بمدن ومحافظات المنطقة الشرقية. وأشارت إلى أن المبادرة تتماشى مع أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية في الحفاظ على نظافة وصحة البيئة بالمملكة، وتسهم في تحقيق تنمية حضرية مستدامة، وتحسين مستوى جودة الحياة، مبينة أن تنفيذ الحملة سيكون في المتنزهات العامة والواجهات البحرية والشواطئ والأحياء السكنية والمجمعات التجارية ومداخل المدن وغيرها من المواقع المتنوعة. ودعت أمانة الشرقية جميع أفراد المجتمع للمشاركة والتسجيل في الحملة الوطنية من خلال منصة العمل التطوعي في موقع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الالكتروني.

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