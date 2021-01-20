إنجاز 6 مشروعات لتصريف مياه الأمطار بجدة

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وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروعات المكتملة حتى نهاية العام الماضي شملت مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعا، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية.وبين أن تنفيذ المشاريع يسير وفق أربع مراحل تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعا بالقرب من الشبكات القائمة، بجانب تنفيذ حلول لـ 3 أنفاق وسط وغرب جدة، وكذلك استكمال معالجة 135 موقعا حرجا، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، فيما تتركز الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسة جديدة، وربطها مع القنوات القائمة وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة، فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسة القائمة والجديدة.
المشاريع تضمنت:
- 61.5 ألف م أطوال الأنابيب
- 623 منهولا
- 876 مصيدة أمطار
- 191 أنبوب دفع نفقي
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