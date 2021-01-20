إغلاق 49 منشأة نسائية مخالفة وضبط 150 عاملا بلا شهادات صحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت جولات رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالقسم النسائي في الإدارة العامة لصحة البيئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية في كافة مدن ومحافظات المنطقة 49 منشأة مخالفة، وحررت 524 مخالفة، وصادرت 1051 قطعة من البضائع والأدوات المخالفة للاشتراطات الصحية، إضافة إلى ضبط 150 فردا من العاملين لا يحملون شهادة صحية. نفذت أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالقسم النسائي في الإدارة العامة لصحة البيئة جولات رقابية استهدفت 190 منشأة نسائية. وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية ومتابعة سير العمل ورفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت وإلزامهم باتباع الممارسات الصحية ضمن الاشتراطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بفيروس وأكدت الأمانة استمرار الجولات الرقابية ومتابعة سير العمل ورفع مستوى الوعي لدى العاملين وأصحاب المنشآت وإلزامهم باتباع الممارسات الصحية ضمن الاشتراطات وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات والتقيد بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية المرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19). كما دعت المواطنين والمقيمين للتعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940، أو قنوات الأمانة الاجتماعية الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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