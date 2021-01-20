عيادات علاجية للأطفال مرضى الربو بالمدينة المنورة

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وأكد الربيعة خلال تدشينه أمس عددا من المشروعات الصحية في المنطقة، أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقا لتطلعات القيادة الحكيمة.وشملت المرحلة الثانية من أقسام العناية المركزة بسعة سريرية قدرها 44 سريرا، وقسم التعقيم المركزي بمساحة 1400 م2، و8 غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفة عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة.
بعد ذلك تفقد سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها وتضمنت عددا من المراكز الصحية، ومبنى العيادات الخارجية وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد، ومشروع العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة والأطفال.
واختتم الوزير جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا (كوفيد -19) وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة.
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