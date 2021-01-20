شكرا لقرائتكم خبر بعد أن وصفها وزير الصحة بالنموذج المميز.. أريج العمري لـ"مكة" : واجهنا الصعوبات لحماية مرضانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضافت العمري في حديثها للصحيفة أنها واجهت الكثير من التحديات خلال جائحة كورونا التي سببت الكثير من الأمراض والأعراض المختلفة للمصابين، مثل انخفاض الأكسجين وارتفاع الحرارة وغيرها من الحالات.ووجه وزير الصحة في مقطع فيديو الشكر والتقدير للدكتورة العمري نظير تفانيها وتميزها في عملها وقربها من المرضى والشرح الدقيق لهم، والآلية التي تتبعها في التعامل مع المرضى ومع الأدوية، مبينا أن هذا الأمر جاء من خلال زيارات عدة للزائر السري قائلا لها «كنت نموذجا مميزا يقتدى به، فلك مني كل الشكر والتقدير».
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