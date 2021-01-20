شكرا لقرائتكم خبر بعد أن وصفها وزير الصحة بالنموذج المميز.. أريج العمري لـ"مكة" : واجهنا الصعوبات لحماية مرضانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن وجه لها وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر والتقدير نظير ما قدمته في علاج مصابي كورونا ، قالت الدكتورة أريج أحمد العمري لـ«مكة» إنها واجهت الكثير من المخاطر لحماية مرضاها أولا ثم عائلتها ومن حولها وتجنب التعرض للمرض، وذلك بأخذ الاحتياطات اللازمة، وإجراءات الصحة والسلامة، موجهة شكرها للوزير على تقديره لجهود أبطال الصحة ودعمه لعطائهم.

وأضافت العمري في حديثها للصحيفة أنها واجهت الكثير من التحديات خلال جائحة كورونا التي سببت الكثير من الأمراض والأعراض المختلفة للمصابين، مثل انخفاض الأكسجين وارتفاع الحرارة وغيرها من الحالات.

ووجه وزير الصحة في مقطع فيديو الشكر والتقدير للدكتورة العمري نظير تفانيها وتميزها في عملها وقربها من المرضى والشرح الدقيق لهم، والآلية التي تتبعها في التعامل مع المرضى ومع الأدوية، مبينا أن هذا الأمر جاء من خلال زيارات عدة للزائر السري قائلا لها «كنت نموذجا مميزا يقتدى به، فلك مني كل الشكر والتقدير».