شكرا لقرائتكم خبر إسعاف 11,532 حالة متعلقة بأعراض كوفيد 19 خلال عام في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة خلال العام الماضي 2020م، نحو 107314 بلاغا جرى تمريرها إلى المراكز الإسعافية وتجاوبت معها الفرق مقدمة الخدمة للمرضى والمصابين بكفاءة ومهنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة عبدالعزيز بادومان لـ»مكة» أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بـ 40343 بلاغا، في حين سجلت 3 حالات تسمم بالامتصاص، وهي أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث المرورية أرقاما مرتفعة بـ 13978حادث تصادم ودهس وانقلاب سيارة.

وبين أن الحالات الوبائية والمعدية سجلت رقما عاليا في إحصائية 2020، وذلك بسبب كوفيد 19، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 11532 حالة جرى إسعافها ونقلها إلى المستشفيات، لافتا إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.

حوادث باشرتها الفرق الإسعافية:

حريق 2890

حادث تصادم 9003

دهس 1754

انقلاب سيارة 3221

صعق كهربائي 83

سقوط 3570

احتجاز 666

بتر 87

غرق 101

انهيار مبنى 62

اختناق 126

حروق 221

أزمة قلبية 2807

غيبوبة 2232

إغماء 7198

أزمة تنفسية 7894

صرع 1627

الحالات المرضية: