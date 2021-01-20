شكرا لقرائتكم خبر إسعاف 11,532 حالة متعلقة بأعراض كوفيد 19 خلال عام في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع الهيئة عبدالعزيز بادومان لـ»مكة» أن حالة مريض عادي سجلت أعلى نسبة بلاغات بـ 40343 بلاغا، في حين سجلت 3 حالات تسمم بالامتصاص، وهي أقل نسبة بلاغات، كما سجلت الحوادث المرورية أرقاما مرتفعة بـ 13978حادث تصادم ودهس وانقلاب سيارة.وبين أن الحالات الوبائية والمعدية سجلت رقما عاليا في إحصائية 2020، وذلك بسبب كوفيد 19، حيث تعاملت الفرق الإسعافية مع 11532 حالة جرى إسعافها ونقلها إلى المستشفيات، لافتا إلى أن الهيئة تتلقى البلاغات الإسعافية عن طريق الرقم 997 أو عن طريق تطبيق (أسعفني) للهواتف الذكية الذي يدعم تسع لغات، وبه خاصية نداء استغاثة وميزة تحديد الموقع الجغرافي عن طريق الخرائط، وبه شرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية لكثير من الحالات الطارئة.
حوادث باشرتها الفرق الإسعافية:
- حريق 2890
- حادث تصادم 9003
- دهس 1754
- انقلاب سيارة 3221
- صعق كهربائي 83
- سقوط 3570
- احتجاز 666
- بتر 87
- غرق 101
- انهيار مبنى 62
- اختناق 126
- حروق 221
- أزمة قلبية 2807
- غيبوبة 2232
- إغماء 7198
- أزمة تنفسية 7894
- صرع 1627
الحالات المرضية:
- مريض عادي 40,343
- مرض معد 11,532
- نزيف 1512
- ولادة 1286
- تسمم بالابتلاع 237
- تسمم بالاستنشاق 17
- تسمم بالامتصاص 3
- تسمم باللدغ 273
- مشاجرة 3116
- ضربة شمس 7
- إجهاد حراري 33
- تشنج حراري 82
- استعمال آلة حادة 298
- تسرب غاز 144
- كوارث طبيعية 6
- إصابة عمل 35
- توقف قلب وتنفس 486
- اشتباه جلطة 587
- حالات أخرى 3775
- إجمالي البلاغات 107,314
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