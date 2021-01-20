شكرا لقرائتكم خبر 6 مبادرات رقمية لجامعتي أم القرى والطائف بملتقى مكة الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك جامعتا أم القرى والطائف بـ6 مبادرات رقمية في ملتقى مكة الثقافي بموسمه الحالي تحت شعار «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي؟».

وتقدمت جامعة الطائف بـ4 مبادرات رقمية من بينها حملة لرفع وعي الوالدين في التعامل السليم والاستخدام الآمن للمواقع والتطبيقات والمنصات الرقمية مع أسرهما، كما تسعى المبادرة إلى تزويد المستهدفين بآلية التصرف النظامي والصحيح لدى تعرض المستخدمين للجرائم الالكترونية، إضافة إلى مبادرة تتولى تصميم وتطوير ألعاب الكترونية مبتكرة تمكن الناشئة من ممارسة المهارات القيادية، بما في ذلك الاعتماد على النفس والانتماء للوطن بشكل آمن تحت إشراف كوادر تربوية وطنية. وفي هذه البيئة يمكن للمتعلمين تجربة مناهج مختلفة للقيادة باستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي المعزز التي تعمل على جميع البيئات التشغيلية، وهي لعبة مبنية على الواقع الافتراضي المعزز لغرس وتنمية القيم الوطنية والتربوية ومعالجة السلوكيات الخاطئة. وتضمنت مبادرات جامعة الطائف فعالية لتعزيز مكانة المرأة المجتمعية وتمكينها في قطاعات عدة، مثل العلوم والتقنية بالتعاون مع جامعة ستانفورد الأمريكية.

ومن ضمن المبادرات منصة الكترونية على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل تقدم خدمات الاستشارات والاستفسارات الطبية للمرضى عن بعد، تضم أطباء بمختلف التخصصات الطبية لتخدم مجتمع منطقة مكة المكرمة. فيما تشارك جامعة أم القرى في الملتقى، بمنصتها الالكترونية التي تستهدف الجيل الصغير من عمر 8 إلى 16 سنة بغرض احتواء مشاركاتهم في العالم الرقمي وتطوير مهاراتهم التقنية والاجتماعية والفنية وبناء ذواتهم ليكونوا مؤثرين في العالم الرقمي.

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