شكرا لمتابعة خبر عن "المرور" يُفاجئ الجميع بشأن مخالفات "ساهر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الإدارة العامة للمرور، عن الإجراءات المطلوبة في حالة عدم الرد على المخالفات المسجلة بنظام " ساهر ".

وأضافت إدارة المرور، أن المعترض في هذه الحالة يمكنه القيام بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

وكان نظام المرور نص في مادته الـ " 75 "، على أنه للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.