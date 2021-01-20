شكرا لمتابعة خبر عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بـ "ميناء جدة الإسلامي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأربعاء، عن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح سطحية مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق.

كما توقع استمرار انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك، ولايستبعد تكون الصقيع على تلك المناطق.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.