شكرا لمتابعة خبر عن المدد المستبعدة من الاحتساب لأغراض التقاعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد، اليوم الأربعاء، المدد المستبعدة من الاحتساب لأغراض التقاعد وفقاً لنظام التقاعد المدني.

وذكرت المؤسسة أن المدد المستبعدة من الاحتساب لأغراض التقاعد، هي " مدد الغياب بدون إجازة، ومدة الإجازة الاستثنائية وأية إجازة أخرى بدون مرتب عدا الإجازة المرضية والإجازة الدراسية".

بالإضافة إلى مدة كف اليد إذا تقرر حرمان الموظف من راتبه عنها، وكسور الشهر في مجموع مدة الخدمة.