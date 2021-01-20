شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..نزار باهبري: فاعلية الجرعة الأولى من لقاح كورونا تستمر لمدة 6 أسابيع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، المدة المحددة لتلقي الجرعة الثانية من لقاح " كورونا".

وقال "باهبري " في مقطع فيديو له، إن بعد أخذ الجرعة الأولى من لقاح " كورونا " يكون في الجسم أجسام مضادة نسبة فعاليتها 50%.

وأشار إلى أن هذه الفاعلية تستمر لمدة 6 أسابيع، وهذه المدة المسموح بها لأخذ الجرعة الثانية من اللقاح، بدون إعادة الجرعة الأولى.

وأكد أن الشخص الذي تلقى الجرعة الأولى وفي هذه الفترة وأصيب بالفيروس ولكن بأعراض خفيفة، يمكنه تناول الجرعة الثانية بعد التعافي بـ 3 أشهر.

وأضاف أنه يمكن التواصل مع وزارة الصحة بعد التعافي لمعرفة هل سيكون الشخص المتعافي يحتاج إلى جرعة أم جرعتين، بالإضافة إلى إجراء تحليل للأجسام المضادة.