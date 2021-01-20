شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مختص: نسبة التوطين في الخطوط السعودية تتجاوز الـ 85% والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد مختص في الموارد البشرية "هشام السيلماني"، على أن توطين قطاع الطيران خطوة هامة نظرًا لأنه من القطاعات الواعدة.

وقال المختص لقناة " الإخبارية " على أن توطين هذا القطاع مهم والهدف من هذا توطين 10 ألف وظيفة، وننظر في المستقبل إلى توطين من 25 ألف إلى 45 ألف وظيفة.

وأشار إلى أن هيئة الطيران المدني تضم حوالي 5 ألف موظف منهم 90 % مواطنين، موضحًا أت الخطوط السعودية تجاوزت فيها نسبة التوطين 85 %.

وأضاف أن قطاعات الطيران من القطاعات الواعدة في العالم بأكمله وليس في المملكة فقط، وهو قطاع نامي ويخدم باقي القطاعات مثل السياحة.