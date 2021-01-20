شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قطيع من الإبل يقطع إحدى الطرق الرئيسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول وثقه مواطن اليوم الأربعاء، قطيع من الإبل يقطع إحدى الطرق الرئيسية بالمملكة.

ووثق الفيديو لحظة مرور قطيع من الإبل الطريق، حيث طالب مالك الإبل، من قائدي الطريق السير على " الردمية ".

وكانت " صدى " في وقت سابق، قد نشرت مقطع فيديو وثق حادث شهده إحدى طرق المملكة بسبب إبل سائبة كانت تعبر للجهة الأخرى من الطريق.

وظهر في مقطع فيديو صف من الإبل السائبة وهي تخترق الطريق للعبور للجهة الأخرى لكن المشهد تغير خلال لحظات سريعة عندما اصطدمت سيارة بعدد من الإبل.

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