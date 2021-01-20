شكرا لمتابعة خبر عن الفنادق المطلة على المسجد النبوي تقدم أسعارًا منخفضة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قدمت الفنادق المطلة على المسجد النبوي أسعارًا منخفضة، حيث تراجعت الأسعار في بعضها إلى نحو 300 ريال.

ويأتي هذا التراجع ذلك مع انتهاء إجازة منتصف العام، وقرار مجلس الوزارء باستمرار العملية التعليمية عن بعد لجميع المراحل الدراسية حتي الأسبوع العاشر.

وبالتزامن مع تراجع أسعار الفنادق رصدت صحيفة "صدى " الأجواء التي بدت عليها فنادق المدينة المنورة المطلة على المسجد النبوي فجراً.

وبدت الشوارع المطلة عليها نظيفة وبأجواء هادئة، فيما تواجدت أمامها إحدى سيارات الأمن.