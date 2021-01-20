شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 173 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 357,177 حالة، فضلًا عن تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6338 حالة.