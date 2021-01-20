شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. رياح مثيرة للغبار تجتاح غرب الجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الجوف (صدى):

شهد غرب منطقة الجوف، اليوم الأربعاء، نشاط رياح مثيرة للغبار والأتربة في بعض أجزائها.

وأظهر مقطع فيديو، أحد مرتادي الطريق بين مركز ابوعجرم والنبك وهو يرصد الأجواء التي شهدتها المنطقة، كما شهدت مدينة طبرجل موجة من الغبار الكثيف.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد نبه اليوم بنشاط الرياح وقد تؤدي إلى عواصف ترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة يومي الخميس والجمعة.