شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. موجة قطبية قارسة تضرب المملكة خلال ساعات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر خبراء الطقس من موجه قطبية باردة تضرب المملكة خلال الساعات القادمة .

وقال مدير فرع مركز الأرصاد الوطني في الحدود الشمالية فرحان العنزي ، الأجواء البادرة تسللت لتبوك والجوف والحدود الشمالية صباح اليوم الأربعاء .

وأضاف أن هذه الكتلة هي الأبرد خلال موسم الشتاء الحالي ولم يسبق تسجيل درجة حرارة أدنى منها في السابق .

وقال أن بعض المناطق شهدت هطول أمطار خفيفة اليوم وكان هناك هبوط ثلوج على بعض المرتفعات ولا تزال الفرصة مهيئة للهطول خلال اليوم حتى صباح الخميس ، وفقاً لـ " الإخبارية ".

وحول المناطق الأكثر تأثراً ، قال أن المناطق الشمالية في مقدمتها " تبوك والجوف والحدود الشمالية " ثم تضرب باقي المناطق حائل ، والرياض ، والشرقية وبقية مناطق المملكة مساء اليوم وصباح الغد حتى يوم الجمعة .

وتابع أن درجة الحرارة الصغرى ستصل إلى ما دون الصفر في مناطق شمال المملكة وكذلك ستشهد حائل إنخفاض بحوالي 4 درجات تحت الصفر ، ويصحبها نشاط في الرياح السطحية على أغلب المناطق يومي الخميس والجمعة .