شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يصلح سيارات السياح والعابرين في مرتفعات جازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

نجح مواطن من جازان في القضاء على مشكلة أعطال السيارات والكهرباء في جبال الداير التي يتعرض لها العابرون والسياح .

وأكد المواطن سالم المالكي الذي أتقن مهنته كميكانيكي وكهربائي أنه لا يتأخر عن أي اتصال لصاحب مركبة في قمم جبال الداير حيث أن ورش السيارات بعيدة والخدمات ضعيفة في هذا الموقع، وفقاً للعربية .

وأضاف أن الأهالي يعتمدون على مواطير نظراً لعدم توصيل الكهرباء فأتقن تصليحها لمساعدتهم ، كما يستهدف مساعدة السياح العابرين على الطريق لأنهم قد يواجهوا أية أعطال .

كما أكد أن خدمته أحياناً كثيرة تكون مجانية، ويهدف منها إلى خدمة وطنه وأهله وكذلك خدمة السياح الغرباء .