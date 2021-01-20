شكرا لمتابعة خبر عن أنواع اللقاحات التي تلقاها ملوك ورؤساء 8 دول ضد كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهد مطلع العام الجاري 2021 م تلقي عدد من الملوك والأمراء ورؤساء الدول لقاحات ضد فيروس كورونا بالتزامن مع إطلاق حملات التطعيمات في المملكة وغيرها .

ونستعرض في التقرير التالي أنواع اللقاحات التي تلقاها قيادات وملوك هذه الدول إيذاناً بتعميمها على الجميع .

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - لقاح " فايزر / بايونتيك " .

وفي الإمارات تلقى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد لقاح كورونا المنتج من شركة " سينوفارم " الصينية .

أما ملك البحرين الملك حمد بن عيسى فتلقى لقاح كورونا من شركة " فايزر / بايونتيك " ، فيما تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد نفس اللقاح أيضاً.

وشهدت الأردن قبل أيام قليلة تلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاح من النوعين حيث تعاقدت الأردن على لقاحي " فايزر /بايونتيك " ، و" سينوفارم " الصينية .

أما الرئيس الأمريكي المنتخب فتلقى لقاح " فايزر / بايونتيك " ، وتلقت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية وزوجها نفس اللقاح ، فيما تلقى رئيس إندونيسيا جوكو ويدودو لقاح شركة " كورونافاك " الصينية .