شكرا لمتابعة خبر عن أشياء يجب فعلها عند حدوث موجات الغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، عن عدة أشياء يجب فعلها عند حدوث موجات الغبار أثناء قيادة السيارة.

وقال المركز، أنه يجب أن تتأكد من أن الأنوار تعمل بشكل جيد، قلل من السرعة، وأغلق النوافذ وقم بتشغيل التكييف، وتنقل بين المسارات بهدوء.

وكان مركز الأرصاد، قد أصدر تنبيهًا بأن النشاط في الرياح سيشتد وقد تؤدي الى العواصف الترابية مساء اليوم الأربعاء على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد الى مناطق جنوب وغرب المملكة يومي الخميس والجمعة.