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القبض على 13 مقيمًا بمكة لسرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية

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الرياض - محمد عبدالله - الشرطة أحالتهم للنيابة العامة

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة محافظة جدة من القبض على (13) مقيمًا، منهم (11) من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء.

وأوضح متحدث شرطة مكة، أن قيمة المسروقات بلغت (مليونًا وثمانمائة وثمانون ألف ريال) من مواقع متعددة في محافظة جدة، وجرى إيقافهم جميعاً، مؤكدًا اتخاذ بحقهم الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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