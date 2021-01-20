بالصور.. سفير السعودية بهولندا يقدم أوراق اعتمادة للملك فيليم

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين، للملك فيليم إليكسندر ملك هولندا، بقصر نوردايندة بلاهاي.

ونقل السفير لملك هولندا تحيات خادم الحرمين الشريفين، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له وللشعب الهولندي الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار.

بدوره حمّل ملك هولندا السفير زياد العطية نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء، وذلك وفق الحساب الرسمي لسفارة المملكة بهولندا بموقع «تويتر».