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بالصور.. سفير السعودية بهولندا يقدم أوراق اعتمادة للملك فيليم

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الرياض - محمد عبدالله - نقل إليه تحيات القيادة

قدَّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا زياد بن معاشي العطية، أوراق اعتماده سفيرًا فوق العادة ومفوضًا لخادم الحرمين، للملك فيليم إليكسندر ملك هولندا، بقصر نوردايندة بلاهاي.

ونقل السفير لملك هولندا تحيات خادم الحرمين الشريفين، والأمير ، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما له وللشعب الهولندي الصديق مزيدًا من التقدم والازدهار. 

بدوره حمّل ملك هولندا السفير زياد العطية نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء، وذلك وفق الحساب الرسمي لسفارة المملكة بهولندا بموقع «تويتر».

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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