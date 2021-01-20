بالصور.. «شؤون الحرمين» تستقبل معتمرين للاستماع لمقترحاتهم

استقبلت إدارة خدمات المستفيدين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأربعاء، عددًا من المعتمرين، بمبنى الرئاسة في مكة المكرمة، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول الخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لزوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

وأوضح مدير إدارة خدمات المستفيدين، محمد بن منصور السواط، أن الرئاسة خصصت تلك الإدارة؛ لاستقبال المستفيدين والاستماع لآرائهم ومقترحاتهم، وطلباتهم، وتوزيع الهدايا عليهم، وذلك لخلق قنوات تواصل فعّالة مع زوار وقاصدي الحرمين الشريفين.

وقال السواط: إن الإدارة تقوم بتوزيع سجاد للصلاة ومصحف مطبوع، ومصحف مسموع على CD، وكتب تتعلق بالحج والعمرة مترجمة إلى عدة لغات، وعبوات ماء زمزم المبارك، بالإضافة إلى توزيع الأدوات الاحترازية (معقمات وكمامات) خلال هذه الفترة (جائحة كورونا)؛ لضمان سلامة المستفيدين.

وأكد السواط، أن استقبال المستفيدين يأتي ضمن متابعة وتوجيه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر، في تقديم أفضل وأرقى الخدمات لزوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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