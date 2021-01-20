الوزير الربيعة يدشن مشاريع صحية بالمدينة ويوجه بتجويد الخدمات للمواطنين والمقيمين

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، أهمية تحسين ومتابعة المشاريع المنفذة وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين تحقيقًا لتطلعات القيادة الحكيمة.

جاء ذلك خلال تدشين، صباح اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الصحية في منطقة المدينة المنورة، والتي شملت تدشين المرحله الثانية من أقسام العناية المركزه بسعة سريرية قدرها ٤٤ سريرًا، وقسم التعقيم المركزي بمساحة ١٤٠٠ متر مربع، وثماني غرف عمليات للجراحة المطورة من ضمنها غرفة عمليات رقمية في مستشفى المدينة المنورة.

كما أطلق الربيعة مبادرة "لنكن دفئًا لهم" والتي تهدف إلى توفير عيادات علاجية وتثقيفية مخصصة لأطفال مرضى الربو والأطفال المعرضين لأمراض الشتاء الشائعة الأخرى وذلك في مركز صحي الهجرة.

وتفقد الربعية سير العمل في عدد من المشرعات الجاري تنفيذها وتضمنت عددًا من المراكز الصحية، ومبنى العيادات الخارجيه وأقسام الطوارئ بمستشفى الملك فهد ، ومشروع العيادات الخارجية بمستشفى النساء والولادة والأطفال، واختتم جولته بزيارة مركز لقاحات كورونا كوفيد -١٩ وحث الجميع على التفاني في تقديم الخدمة.