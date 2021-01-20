السعودية | سفير المملكة لدى تونس يقدم أوراق اعتماده لرئيس البلاد

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قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية، الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، أوراق اعتماده لفخامة الرئيس قيس سعيَد رئيس الجمهورية التونسية، وذلك خلال استقبال فخامته، للسفير في قصر قرطاج اليوم.

ونقل السفير الصقر لفخامة الرئيس سعيّد خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، معبراً عن شكره وتقديره لفخامته على حفاوة الاستقبال التي تدل على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وعبَر فخامة رئيس الجمهورية التونسية عن عراقة ومتانة العلاقات التاريخية بين المملكة وتونس، متمنيًا للسفير الصقر التوفيق في أداء عمله ودعم العلاقات بين البلدين لما فيه خير للشعبين الشقيقين.

وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.