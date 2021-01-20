شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف يثمن إطلاق المركز الاحصائي لمجلس التعاون "منصة كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، مقر المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدينة مسقط، اليوم الأربعاء .

وأثنى الحجرف على إطلاق المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منصة عبر موقعه الإلكتروني لمتابعة تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والجهد الكبير الذي يبذل في التحديث المستمر لأعداد الحالات وتطور وضعها.

واستعرض المدير العام للمركز الإحصائي التقرير السنوي للمركز للعام 2020م، حيث أشاد الأمين العام بما اشتمل عليه التقرير من إيضاحات، وبيانات للأنشطة والمهام التي يقوم بها المركز، في إطار إنجاز الدراسات الإحصائية في مجالات التنمية الاقتصادية، والاجتماعية في دول مجلس التعاون، بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية في الدول الأعضاء، لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الإحصائي المشترك.