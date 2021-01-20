بدء مراسم تنصيب بايدن رئيسًا لأمريكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - متابعة

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بدأت مراسم تنصيب جو بايدن رئيسًا للولايات المتحدة خلفًا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي غادر واشنطن ورفض حضور حفل تنصيب خلفه.

مراسم تنصيب بايدن

ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحبة زوجته حيث سيكون حفل التنصيب مختلفًا هذه المرة بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا والتوترات المتصاعدة في ظل حادث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير على أيدي حشود من أنصار الرئيس دونالد ترامب.

أوباما يهنئ بايدن

من جهة أخرى هنأ الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الرئيس المنتخب جو بايدن على تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة، خلفًا للرئيس دونالد ترامب.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، نشر أوباما صورة تجمعه ببايدن، وأرفقها بعبارة: “مبروك صديقي الرئيس جو بايدن! هذا هو وقتك”.

الغائبون والحاضرون في حفل تنصيب بايدن

وبحسب washingtonian سوف يحضر الحفل كل من جورج دبليو بوش وزوجته لورا بوش، بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون، باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما.

فيما سيغيب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عامًا وزوجته روزالينا كارتر عن حفل التنصيب، كما تأكد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يحضر تنصيب بايدن.

وبغيابه عن حفل تنصيب بايدن سيكون ترامب هو أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.



