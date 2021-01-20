3 رؤساء سيحضرون تنصيب بايدن وآخران سيغيبان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

متابعات الخليج 365 - ترجمة سعد البحيري

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دقائق قليلة تفصل العالم عن تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة حيث سيخضع المراسلون الصحفيون إلى فحص كورونا المستجد، فيما سيلتزم كل الحاضرين بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

الغائبون عن تنصيب بايدن

وبحسب صحيفة washingtonian سيغيب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر البالغ من العمر 96 عامًا وزوجته روزالينا كارتر عن حفل التنصيب، كما تأكد أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لن يحضر تنصيب بايدن.

وبغيابه عن حفل تنصيب بايدن سيكون ترامب هو أول رئيس للولايات المتحدة يغيب عن حفل تنصيب خليفته منذ أندرو جونسون الذي كان يقود البلاد في فترة بين 1865 و1869.

3 رؤساء يشاركون في الحفل

وبحسب washingtonian سوف يحضر الحفل كل من جورج دبليو بوش وزوجته لورا بوش، بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون، باراك أوباما وزوجته ميشيل أوباما.

حفل تنصيب مختلف

وسيؤدي الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن، القسم أمام رئيس القضاة جون روبرتس، أما النائبة كامالا هاريس، أول امرأة تتولى منصب نائب الرئيس، فستؤدي اليمين أمام القاضية سونيا سوتومايور، أول قاضية من أصل إسباني لاتيني في المحكمة العليا.

وسيبدأ الحفل في الساعة 11 صباحًا في واشنطن (7 مساءً بتوقيت الرياض)، وسيؤدي بايدن اليمين في الـ 5 بتوقيت غرينتش (8 بتوقيت الرياض)، وبعد ذلك، سيلقي بايدن خطابًا، عادة ما يكون مصممًا لتحديد السياسات التي ستتبعها الإدارة الجديدة.

ترامب يغادر واشنطن

وغادر دونالد ترامب واشنطن، اليوم، قاصدًا منتجعه الخاص في ولاية فلوريدا، حيث لن يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

