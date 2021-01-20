شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة مكة: القبض على 13 مقيماً سرقوا كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد مشاريع جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - قبض رجال الأمن بشرطة جدة على 13 مقيما، منهم 11 من الجنسية الباكستانية، وآخران من الجنسيتين الهندية والسودانية، في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم سرقة كابلات كهربائية وقواطع نحاسية من أحد المشاريع تحت الإنشاء.

صرح بذلك المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، موضحا أن قيمة المسروقات بلغت مليونا و880 ألف ريال، وأن المسروقات تمت من مواقع متعددة بالمحافظة، وجرى إيقاف المقبوض عليهم واتخذت بحقهم الإجراءات الأولية النظامية، وإحالتهم لفرع النيابة العامة.