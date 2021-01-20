«الصحة»: تحليل الكومبو كافٍ لنفي الإصابة بالإيدز

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن تحليل «الكومبو» كافٍ لنفي الإصابة بمرض الإيدز بعد 90 يومًا فأكثر من التعرض للعدوى ما لم يتم التعرض لمصدر عدوى آخر.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل تلقته من أحد المستفيدين عبر حسابها «الصحة 937»، بموقع تويتر، قال فيه: أجريت فحص الكومبو بعد سنة و٣ شهور لكن يتردد أن ذلك الفحص لو مرّ عليه أكثر من ٢٨ يومًا أو ٩٠ يومًا يكون غير نافع ولا يكشف الفيروس هل هذا صحيح؟.

يُذكر أن مرض الإيدز هو مرض مزمن يشكل خطرًا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورًا في الجهاز المناعيّ لدى البشر «فيروس نقص المناعة البشري»، ويسلب فيروس الإيدز الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، الجراثيم والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي، فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، وفق موقع «طب ويب».

اقرأ أيضًا:

اليوم العالمي للإيدز.. وزارة الصحة توضح أعراض ومراحل الإصابة بالفيروس