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«الصحة»: تحليل الكومبو كافٍ لنفي الإصابة بالإيدز

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الرياض - محمد عبدالله - حددت المدة اللازمة لتأكيد السلامة..

أكدت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أن تحليل «الكومبو» كافٍ لنفي الإصابة بمرض الإيدز بعد 90 يومًا فأكثر من التعرض للعدوى ما لم يتم التعرض لمصدر عدوى آخر.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل تلقته من أحد المستفيدين عبر حسابها «الصحة 937»، بموقع تويتر، قال فيه: أجريت فحص الكومبو بعد سنة و٣ شهور لكن يتردد أن ذلك الفحص لو مرّ عليه أكثر من ٢٨ يومًا أو ٩٠ يومًا يكون غير نافع ولا يكشف الفيروس هل هذا صحيح؟.

يُذكر أن مرض الإيدز هو مرض مزمن يشكل خطرًا على الحياة، وهو ناجم عن فيروس يسبب قصورًا في الجهاز المناعيّ لدى البشر «فيروس نقص المناعة البشري»، ويسلب فيروس الإيدز الجسم قدرته على محاربة ومقاومة الفيروسات، الجراثيم والفطريات من خلال إصابته للجهاز المناعي، فيجعل الجسم عرضة للإصابة بأمراض مختلفة، وفق موقع «طب ويب». 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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