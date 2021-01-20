«الغذاء والدواء» توجه نصائح لرفع نشاط الطلاب الدراسي

الرياض - محمد عبدالله - أكدت ضرورة تناول الفاكهة وشرب 6 أكواب مياه
أكدت هيئة «الغذاء والدواء»، اليوم الأربعاء، أن وجبة الإفطار الصحية والمتوازنة تسهم في رفع نشاط الطلاب الدراسي.
وقالت «الغذاء والدواء»، في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: احرص على البدء صباحًا بإفطار صحي ومتوازن، مع شرب ما بين 6 و8 أكواب من الماء يوميًّا، وتجنّب منتجات الأغذية عالية السكر والدهون والملح.
وأكدت الهيئة أهمية تناول الفاكهة والخضار يوميًّا، إلى جانب النوم والراحة الكافية.
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