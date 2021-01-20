3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» في المملكة خلال الـ24  ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 238 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، والتي تصدرتها منطقة الرياض بتسجيل 86 حالة، وتلتها المنطقة الشرقية بتسجيل 56 حالة ومنطقة مكة المكرمة بتسجيل 38 حالة.

وسجلت منطقتا المدينة المنورة وحائل 11 حالة لكل منهما فيما سجلت عسير والحدود الشمالية 10 حالات لكل منهما، وسجلت الباحة 6 والقصيم 4 ونجران 3 فيما تم تسجيل حالة واحدة في كل من جازان والجوف وتبوك.

وكانت وزارة الصحة كشفت، اليوم الأربعاء، عن أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في المملكة وصل 365563 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 173 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 357177 حالة، كما تم تسجيل 3 حالات وفاة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة حتى الآن إلى 6338 حالة.

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