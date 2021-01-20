بدء تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول بتعليم عسير

تبدأ الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، الأسبوع المقبل، إجراءات تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين والمستجدات في الصف الأول للعام الدراسي المقبل 1442/1443هـ.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة سعد الجوني، أن عمليات التسجيل ستكون وفق الخطة الزمنية المُعَدَّة لذلك؛ وذلك لمن أكمل ستة أعوام مع بدء العام الدراسي المقبل أو أقل من ذلك بتسعين يومًا ممن كان ميلاده في 23/4/1437هـ أو قبل ذلك.

أما من يقل عمره عن ستة أعوام بحد أعلى 180 يومًا فيمكن قبوله إذا كان لديه شهادة صادرة من روضة أطفال معتمدة لمدة فصلين دراسيين، مع وجود الاستمارة الإنمائية التي تؤكد إتقان الطفل المهارات؛ علمًا أن المدارس السعودية في الخارج تعتمد الروضات خارج المملكة التي تتضمن المهارات الإنمائية لكل طالب بعد مصادقة سفارة خادم الحرمين الشريفين في بلد الدراسة.

وأضاف الجوني أن ضوابط التسجيل ومواعيده، تطبَّق على الطلاب السعوديين وغير السعوديين في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، ومدارس تحفيظ القرآن ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، والمدارس العالمية والأجنبية، والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، مشيرًا إلى أن التسجيل سيكون عبر حساب ولي الأمر في نظام نور، وعبر حساب قائد المدرسة لبعض الحالات، وفقًا لأنظمة القبول، فيما أعدت إدارتا القبول والتقويم للبنين والبنات خطة لدعم المدارس وأولياء أمورهم خلال فترة التسجيل.

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