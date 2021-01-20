«الصحة»: 238 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 173 حالة ووفاة 3 أشخاص

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات 365563 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 173 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 357177 حالة.

كما تم تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6338 حالة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفيروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط بالضغط هنا .

وكانت وزارة الصحة قد أوضحت في وقت سابق أنه لا يوجد –حتى الآن- دليل علمي يمنع متلقّي لقاح كورونا من التبرُّع بالدم، مشيرة إلى أنّه لا مانع من أخذ مرضى حساسية الطعام والأكزيما للتطعيم.

وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًا على عدة استفسارات بهذا الشأن، أنّه «لا توجد أدلة علمية حتى الآن، تفيد بأن اللقاحات من النوع (mRNA) تمنع التبرع بالدم بعد أخذها، ومن ضمنها لقاح فايروس كورونا (فايزر)؛ كونه لا يحتوي على أجزاء حية من اللقاح».

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة الصحة، موقف الحامل والمرضعة من أخذ لقاح كورونا، موضحة أنه «طالما لا تتوفر أدلة علمية حتى الآن عن أمان اللقاح للمرأة الحامل أو المرضع، فانه ينصح بتأجيل أخذه لهذه الفئة».

وحول مرضى حساسية الطعام أو الأكزيما، أشارت وزارة الصحة إلى أنه بالنسبة لحساسية الطعام والحالة الطبية الأكزيما، فإنّه لا مانع لهم من أخذ اللقاح.

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