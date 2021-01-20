القبض على مواطنين خالفا أنظمة السير وتهكّما على رجال الأمن بالرياض

ألقت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، القبض على مواطنين في العقد الثالث من العمر، خالفا أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، الذي يظهر من خلاله تباهي شابين يستقلان مركبة، ومخالفة أنظمة السير بعكس الاتجاه على أحد الطرق الرئيسية بمدينة الرياض مشكلين خطرًا على سلامتهما وسلامة مستخدمي الطريق، والتهكم على رجال الأمن وتوثيق فعلهما ونشره عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح الكريديس أنه بالمتابعة الأمنية تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويتيهما والقبض عليهما وهما مواطنان في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات الأولية النظامية كافة وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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