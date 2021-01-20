بعد هاشتاق «أنقذوا بنت حي النور».. «العنف الأسري» يتفاعل مع «معنفة الدمام»

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، مع مناشدات المواطنين عبر موقع «تويتر»؛ وذلك بعد تداول هاشتاق «أنقذو بنت حي النور» الذي يوثق صراخ سيدة بحي النور بالدمام.

وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات العنف الأسري على موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حول مقطع يسجل فيه صوت صراخ لسيدة؛ نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري».

وأضاف: «وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص».

https://twitter.com/wolfcanad/status/1351826740520345601

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