بعد حريق مستودع أهالي المزاحمية: سبق وأن حذرنا منها

أخمد الدفاع المدني بمحافظة المزاحمية غرب العاصمة الرياض، ظهر اليوم الأربعاء، والجهات المساندة شرطة ومرور وبلدية والهلال الأحمر بالمحافظة، بإشراف ميداني من المحافظ خالد عبدالله العجمي ومدراء الجهات المشاركة، حريقا هائلا اندلع في محل ومستودعا لمواد البناء والسباكة داخل حي سكني بالمحافظة، جنوب طريق الملك عبدالعزيز الرئيسي للمحافظة.

وقال بعض الأهالي بعد نشوب هذا الحريق، إنه سبق التحذير من هذه المستودعات وانتشارها خصوصا بين الأحياء.

ووفقا لما ذكره مصدر بالدفاع المدني في منطقة الرياض لـ«دوت الخليج» فإن الحريق لم ينتج عنه أي إصابات، ولا يزال التحقيق جاريا حول أسباب الحريق.

مستودعات مخالفة

نشرت «دوت الخليج» قصة سابقة عن المستودعات داخل الأحياء تحت عنوان «مستودعات غير مرخصة تهدد حياة سكان المزاحمية» بتاريخ 7 مارس 2016، حيث تضمن التقرير تحذير كثير من المواطنين في الأحياء السكنية المجاورة، من كثرة مستودعات التخزين واستياءهم منها، والتحذير من خطورتها، وهي مستودعات تابعة لمحلات مواد البناء والسباكة داخل الأحياء السكنية، الواقعة على أهم الشوارع الرئيسة في المحافظة، وأشاروا إلى أن هذه المواد تعد قنابل موقوتة، تهدد حياة السكان، على حد قولهم.

إجراءات الدفاع المدني

أكد رئيس بلدية المزاحمية السابق مطلق ناصر الحثلان لـ «دوت الخليج»، أن هذه المستودعات غير مرخصة من البلدية، مبينا أن البلدية أبلغت إدارة الدفاع المدني في المحافظة بخطاب رسمي، بمخالفة تلك المستودعات لاتخاذ اللازم حيال المخالفين. وفي السياق ذاته، أكد مصدر بالدفاع المدني في منطقة الرياض في تصريح سابق للصحيفة، أن إدارة الدفاع المدني بالمحافظة وقفت على المواقع وضبطت المخالفات، وتمت مخاطبة البلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة وضع تلك المستودعات، التي تعمل دون ترخيص من قبلها، للنظر في وضعها ومعالجتها بحسب اختصاصها.